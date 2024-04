Grande successo per gli eventi celebrativi della Cooperativa il Cerchio per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Lo scorso 2 aprile, la Cooperativa Il Cerchio ha celebrato la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, un’occasione importante per sensibilizzare la comunità e promuovere la comprensione nei confronti delle persone nello spettro autistico, con una serie di eventi che hanno visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza.

Nel pomeriggio il punto di ritrovo è stato il Cinema Sala Frau, dove ha avuto luogo un importante evento capace di tracciare la strada dei progetti che abbiamo in serbo per i nostri ragazzi. Gli spettatori hanno potuto godere di una vibrante esibizione live della Sbrock Band dell’Associazione Peter Pan e, dopo i saluti istituzionali del Comune di Spoleto e della Usl Umbria n.2, sono stati annunciati il nuovo cammino per la terza edizione de “La marcia dei Bradipi”, svolto in collaborazione con il Cai Spoleto e i giochi Nazionali Special Olympics che vedranno protagonisti gli atleti che già hanno portato in alto i nostri colori nelle competizioni nazionali e mondiali.

L’evento è stato l’occasione per raccontare l’esperienza dell’inserimento lavorativo, il Progetto NIL (Nuclei Inclusione Lavorativa) svolto alla Fattoria Sociale, e del nuovo servizio di Cohousing, attraverso la quale alcuni ragazzi stanno sperimentando una “Vita Indipendente” al di fuori del contesto familiare.

Abbiamo inoltre ascoltato il bellissimo intervento di Adelaide Colombo, Presidente dell’AIAS di Spoleto, associazione sempre vicina alle attività rivolte alla disabilità svolte sul territorio.

La giornata si è conclusa con l’oramai consueta “Cena Blu” alla Fattoria Sociale, in cui le persone hanno potuto assaggiare tanti buoni prodotti biologici e a km 0, in due sale illuminate completamente di blu.

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto questa importante iniziativa, tutto il ricavato andrà a finanziare i progetti di Vita Indipendente.