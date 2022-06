Grande successo ore il saggio di danza contemporanea della scuola Team Dance

Il ringraziamento dei genitori delle giovanissime danzatrici

In riferimento al saggio di danza contemporanea – si legge in un messaggio inviato in redazione – organizzato dalla scuola Team Dance lo scorso sabato 11 giugno al Palarota di Spoleto, i genitori delle giovanissime danzatrici ringraziano con tutto il cuore le maestre Sara Libori e Arianna De Angelis Marocco,le quali,con la loro competenza, passione e premura,hanno consentito alle loro allieve del corso intermedio base di disegnare nell’aria la bellezza e la precisione dei movimenti.