Grande successo la sedicesima edizione del Torneo di Pallavolo “Città di Spoleto”

ASD Volley Spoleto

Oltre alla valenza sportiva, il torneo ha avuto un importante impatto per il movimento pallavolistico locale e per la promozione di Spoleto come destinazione turistica. L’evento, infatti, ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di pallavolo, ma anche di testate giornalistiche di rilievo, come la RAI.Un ringraziamento speciale va a tutte le atlete, agli allenatori, agli arbitri e ai volontari che hanno contribuito alla riuscita di un torneo che, anno dopo anno, continua a crescere in qualità e partecipazione.L’ASD Volley Spoleto è entusiasta per il successo dell’evento e rinnova l’appuntamento alla prossima edizione di Pasqua, con l’impegno di rendere il Torneo “Città di Spoleto” un momento sempre più importante per lo sport e per la comunità pallavolistica e spoletina.