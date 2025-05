Grande successo di pubblico per The Rock, opera collettiva ispirata a T.S. Eliot

Due repliche sold out per lo spettacolo THE ROCK, ideato da Jared McNeill e ispirato al poema Choruses from The Rock di T.S. Eliot.

L’opera, andata in scena a Spoleto venerdì 16 maggio presso l’Auditorium della Stella, è stata prodotta da Associazione Bisse, Coop Il Cerchio e Associazione Uovo di Colombo, nell’ambito del progetto Artistic@mente – Educare con l’Arte, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

THE ROCK si è rivelato un vero e proprio esempio di produzione artistica di comunità: un percorso condiviso che ha visto coinvolti attori, musicisti, il coro Bisse e soprattutto i giovani partecipanti ai laboratori artistici – teatrali, musicali, coreografici e tecnici (light design, sound design, video mapping) – rivolti a ragazze e ragazzi del territorio.

Sul palco, le parole di Eliot hanno preso vita grazie all’energia di questa numerosa compagnia, impreziosita dal contributo visivo degli studenti del Liceo Artistico Leoncillo Leonardi di Spoleto – sezione Audiovisivo e Multimediale, che hanno curato le videoproiezioni.

Una produzione partecipata che ha rappresentato un segnale forte per la città: vedere insieme enti, scuole, artisti e cittadini in un unico processo creativo è stata l’espressione concreta di ciò che Eliot stesso auspicava nel suo poema – prima ancora di costruire edifici, costruire la comunità.

Questa esperienza è solo l’inizio di un viaggio: THE ROCK proseguirà il suo cammino e sarà presentato in una nuova versione il 22 agosto al Meeting di Rimini, dove vedrà la partecipazione straordinaria di Sergio Castellitto.

Disponibile anche il CD e i link degli store digitali con le tracce dei canti di scena, editi da Ars Spoletium e realizzati con il contributo di Nuovo Imaie “Nuove produzione discografiche 2023/2024”: https://arspoletium.com/catalogo/cd-music/the-rock/

Credits: Ph by Paolo (sheriff) Allegrini