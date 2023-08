Grande successo di pubblico per la Festa dei Barbari di Castel Rigone

Cinque giorni di rievocazioni storiche a tema sul lago Trasimeno

Nella splendida cornice del borgo di Castel Rigone sul Trasimeno, si è svolta dal 2 al

6 agosto, la festa dei barbari.

La manifestazione storica è giunta alla sua 37^ edizione ed ha riscontrato un grande successo di pubblico, con tante presenze anche da fuori regione.

La rievocazione ci ricorda l’arrivo dei barbari di Totila, attraverso una serie di eventi tra cui cortei storici, ricostruzioni di accampamenti barbari, simulazioni di scontri bellici e serate con cibo e menù a tema barbarico.

Il tutto viene costantemente arricchito dalla presenza di mercanti, artigiani, musici e maestri d’armi, tutti rigorosamente in costume e dai fuochi d’artificio di fine serata.

Appuntamento al 2024 per questo spettacolare evento che arricchisce l’ampia offerta turistica del bacino del lago Trasimeno.

La redazione ringrazia per le foto gli esperti di eventi rievocativi e storici Aurora Plebani e Valerio Palumbo.