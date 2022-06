Domani la FC Universal di Napoli e la Fulgur Tuscania di Viterbo, affiliate Academy, ospiti allo stadio Curi

Prosegue a pieno ritmo l’attività Academy. Sabato 4 giugno, due società affiliate, la FC Universal di Napoli e la Fulgur Tuscania di Viterbo, nell’ambito della collaborazione con la società biancorossa, saranno ospiti a Perugia per svolgere alcuni allenamenti congiunti riservati alle categoria “esordienti” in una specie di triangolare con i pari età della scuola calcio biancorossa. Gli allenamenti congiunti, che avranno inizio alle ore 15, prevedono subito l’incontro fra le due società affiliate, a seguire l’incrocio con il Perugia. Le mini partite si giocheranno 9 vs 9 in due tempi da 20 minuti ciascuno.

La giornata si concluderà con la visita all museo del Perugia e allo store.

Grande prova per le bambine della categoria Pulcini misti femminile al memorial “Daniele Evangelisti” che si è svolto giovedì 2 giugno a La Spezia. Nel primo girone hanno dovuto inchinarsi solamente al Milan, che poi si è aggiudicato il torneo, mentre hanno avuto la meglio sullo Spezia e Rivazzanese e, nel secondo girone, hanno tenuto testa a Sassuolo e Lucchese. Momento toccante a fine manifestazione quando tutte le atlete in campo hanno lanciato tanti palloncini in cielo in ricordo di Daniele Evangelisti.