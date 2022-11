Immagini e interviste

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio (venerdì 25 novembre) a Spoleto presso il Teatro Caio Melisso-Spazio Carla Fendi la prima edizione di EAT – Enogastronomia a Teatro.

Oltre al primo cittadino di Spoleto, Andrea Sisti; all’Assessore al Marketing e al Turismo Giovanni Maria Angelini Paroli; all’Assessore alla Valorizzazione delle Culture, della qualità e della Bellezza della Città e del Territorio, Daniele Chiodetti alle autorità cittadine, al Presidente di Confcommercio Spoleto, Tommaso Barbanera, agli organizzatori Andrea Castellani e Anna Setteposte; al Presidente di EPTA – Confcommercio Umbria, Aldo Amoni è intervenuto Roberto Morroni, Assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale e Vicepresidente della Regione Umbria.

Si è dato così il via a 3 giorni di spettacoli, musica e degustazioni dedicati all’enogastronomia, dove il pubblico sarà coinvolto in maniera attiva: attori e spettatori si siederanno allo stesso tavolo e condivideranno cibo e musica.

Produzioni indipendenti e innovative, capaci di coinvolgere e stupire, nessuna distanza tra platea e palco, lo spazio del teatro viene condiviso interamente in una chiave di convivialità̀ esperienziale unica. È questo, ma anche molto altro “EaT – Enogastronomia a Teatro”, dove gli spettacoli in programma diventano volano di promozione dei prodotti del territorio in una chiave unica e innovativa. Il concerto che puoi mangiare, lo spettacolo teatrale con cena a base di vino e cinghiale, un grande tavolo dove attori e spettatori si ritrovano a condividere il tempo di un pranzo, la cultura dell’olio e i mille volti del Trebbiano Spoletino sono alcuni degli ingredienti della manifestazione. Ma anche il cooking show Marco Gubbiotti versus Giorgione e il Food Sound System, spettacolo di cucina, musica dal vivo, teatro e video di Donpasta, cuoco, poeta ed ecologista.

“EaT – Enogastronomia a Teatro” è organizzato dalle agenzie di eventi e comunicazione Andrea Castellani, AC Company srl e Anna Setteposte, Anna7Poste Eventi&Comunicazione srl in collaborazione con il Comune di Spoleto e con il contributo del GAL Valle Umbra e Sibillini e la Media Partner de Il Forchettiere.