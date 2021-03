Grande partecipazione e opere da tutta Italia per Spoleto Calling 2021

Manca ancora un mese al termine ultimo per l’adesione al concorso nazionale

È proprio il caso di dire Spoleto chiama e l’Italia risponde.

Manca ancora un mese al termine ultimo per l’adesione al concorso nazionale Spoleto Calling, patrocinato dal Comune di Spoleto, ma si può già tracciare un primo bilancio molto positivo. Ad oggi infatti sono oltre un centinaio le iscrizioni arrivate da tutta Italia, ma il numero cresce di giorno in giorno.

Il folto gruppo che compone la giuria popolare è già al lavoro per vagliare le opere che saranno poi sottoposte alla prestigiosa giuria tecnica presieduta dallo scrittore Massimo Carlotto e composta dal giornalista Luca Raffaelli (per la sezione fumetti), l’editor free lance Natascia Cortesi, il direttore di Era Nuova Paolo Alessandro Lombardi e altre personalità del mondo della cultura e del giornalismo.

Indetto dal gruppo di scrittura Borgowriters e dall’Associazione Teude, il concorso nazionale Spoleto Calling 2021 per questa prima edizione ha individuato come tema “Storie di Provincia“, declinate in tutte le sue più ampie sfumature nelle diverse sezioni: racconto di narrativa, racconto giallo, poesia, fotografia e fumetto.

La data di chiusura del concorso, precedentemente prevista per il 30 marzo, è stata prorogata al 30 aprile, per far fronte alle numerose richieste che sono arrivate agli organizzatori, per motivi legati perlopiù alla pandemia.

È quindi ancora possibile aderire al concorso che è aperto a tutti (se minorenni l’adesione deve essere accompagnata dalla autorizzazione dei genitori) con opere inedite o editate solo in self-publishing.

Le opere migliori saranno poi premiate in autunno a Spoleto e pubblicate in un’antologia che verrà editata dalla Casa Editrice Era Nuova.

Il materiale va inviato solo tramite e-mail all’indirizzo: storiediprovincia@gmail.com

È possibile trovare il bando completo, il regolamento, la lista partecipanti e il modulo di iscrizione sul sito web di Spoleto Calling 2021 e tutti gli aggiornamenti sulla omonima pagina Facebook.