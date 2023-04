Grande partecipazione del MTB Spoleto alla Granfondo di San Pellegrino

Iacopo Iachettini si è anche laureato campione sociale

È andata in scena ieri la Granfondo di San Pellegrino, valida come seconda prova del circuito Umbria Marathon 2023. L’organizzazione dell’Avis di Gualdo Tadino è riuscita a portare sui sentieri nei dintorni di Gualdo Tadino circa 350 iscritti, con buona rappresentanza anche a livello nazionale.

A dimostrazione dell’importanza che sta dando l’MTB Spoleto, non solo al circuito in sé, ma anche a queste uscite come forma di aggregazione per i soci, sono stati ben trenta i partecipanti spoletini, capitanati dal presidente Emiliano Di Battista. E, al di là del premio ricevuto come squadra prima classificata (assegnata alla “quantità”), non è mancata nemmeno la qualità nelle prestazioni dei portacolori del MTB.

In una gara dura e veloce, fatta di continui rilanci e pochissimi punti per respirare, si registra il 9° posto assoluto di Alessandro Desantis, che in un parterre di partecipazione di tutto rispetto, si è ritagliato un posto da protagonista con una gara ben studiata, gestendo le energie per affrontare al meglio l’ultima ripida ascesa di San Pellegrino.

Prima di categoria e terza assoluta tra le donne Ursula Arcangeli che ha visto sfumare la seconda posizione a causa di un errore compiuto nel percorso.

Ancora sugli scudi i due juniores, con Riccardo Paloni primo e Leonardo Cardrelli terzo.

Soddisfazione anche dalle donne che si sono cimentate sul percorso “corto”, con il primo posto assoluto per Chiara Crispini e i primi due posti nella loro categoria per Emanuela Nicolucci e Michela Petrioli.

Grandi tempi anche per Iacopo Iachettini (che si è anche laureato campione sociale) 5° nella categoria M1, Settimio Crispini 11° nella M3 e Marco Buompadre 13° nella M4.

Si torna in gara il 21 maggio con la Gran Fondo Antica Carsulae.