Grande partecipazione alla conferenza sulla transizione energetico-ambientale 2030-2050

Pubblico numeroso e attento si è ritrovato venerdì 31 gennaio scorso a Spoleto presso il Chiostro di San Nicolò all’incontro pubblicato organizzato dal Rotary Club di Spoleto e dall’Associazione Amici di Spoleto, con il patrocinio del Comune di Spoleto.

A relazionare sul tema in argomento erano stati chiamati il professor ingegner Franco Cotana, AD di RSE, l’Ente che si occupa del Sistema Energetico Nazionale e di fresca nomina come Coordinatore del PNNS, la Piattaforma nazionale nucleare sostenibile, presso il Ministero dell’Ambiente.

È poi intervenuta anche l’ingegnere Veronica Castaldo esperta di efficienza energetica che ha a lungo interloquito con il pubblico sulla prospettiva delle case green, affrontando il tema della costruzione di edifici abitativi sempre meno energivori.

Ad introdurre i lavori è stata la Presidente del Rotary Club Ada Urbani la quale ha ricordato come l’elezione del Presidente USA Donald Trump, il quale ha decretato l’uscita degli Usa dal Protocollo di Parigi che regolava le emissioni di CO2, che ha di fatto liberalizzato l’emissione in atmosfera dell’anidride carbonica, pone il problema di come ricorrere in maniera sempre più massiccia alle energia alternativa per contrastare il fenomeno

La Presidente degli Amici di Spoleto Candia Marcucci, appena rinnovata nel suo secondo mandato alla guida dell’Associazione, ha ribadito con forza come il variegato mondo dell’associazionismo spoletino debba unire le proprie forze, per portare all’attenzione della Città temi di attualità e di interesse scientifico e culturale sempre più sfidanti e di spessore

Il Sindaco Andrea Sisti salutando i rappresentanti delle varie realtà spoletine presenti, tra le quali l’associazione industriali e le aziende multiservizi ha affrontato nel merito il tema della transizione energetica, sfida epocale della nostra epoca da gestire con capacità e visione da parte di tutta la politica per non rimanere fuori gioco con i costi energetici per imprese e cittadini.

La relazione scientifica del professor Franco Cotana ha affrontato il tema delle energie rinnovabili ad ampio spettro, illustrando nel dettaglio ogni possibilità dall’utilizzo dell’idrogeno, dell’energia solare, dell’eolico e di quello delle biomasse chiarendo quanta energia si produce con tali sistemi.

Una parte della relazione ha infine affrontato il tema del nucleare sostenibile con un’ampia panoramica su quanto succede in Europa.

Interventi competenti e puntuali sono intervenuti da parte del pubblico che ha chiesto di riprogrammare a breve un secondo incontro per approfondire i temi trattati.