Grande gara delle ginnaste spoletine a Porto San Giorgio

La Polisportiva La Fenice era rappresentata da Sofia Proietti, Sara Baban, Maria Elena Troscia e Emma Timpu

Sabato, si è disputata presso la Palestra Baldassarri di Porto San Giorgio la prova interregionale Allieve Gold 3B di Ginnastica Artistica, zona tecnica composta dalle regioni Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna, 10 le squadre partecipanti, che si contendevano i posti per le finali nazionali di Jesolo, la prima andava direttamente in Finale, le altre in base alle classifiche unificate delle altre 5 zone tecniche nazionali. Jesolo.

Ottima la prestazione delle ginnaste della Fenice, Sofia Proietti, Sara Baban, Maria Elena Troscia e Emma Timpu che hanno effettuato una bellissima gara, commettendo dei piccoli errori che in campo interregionale possono comunque costare cari.

Il podio è stato mancato per soli 0,275 centesimi di punto, un’inezia, infatti il totale di 189,075, ben 8 punti in più della fase regionale, non è bastato per ottenere il podio, ma resta un punteggio importante che mette in evidenza la continua crescita di queste ginnaste grazie anche all’ottimo lavoro degli istruttori Francesca Orsolini e Lorenzo Broganelli che stanno formando insieme alle altre collaboratrici un gruppo di ginnaste davvero valido. La gara è stata vinta dalla Pol. G. Masi con punti 195,450,davanti alla Libertas Fiorano con punti 192,600 e all’Infinity Gym con 189,350 la gara viene quindi chiusa al 4^ posto con un po’ di rammarico.

Buona davvero l’esecuzione in tutti gli attrezzi della formazione spoletina, a livello personale, ottimo il 15,90 di Maria Elena Troscia al Corpo Libero e il 17,550 al volteggio, come il 15,50 di Sara Baban alla trave, il 15,55 di Sofia Proietti alle parallele e la regolarità di Emma Timpu al volteggio e alla trave.

La classifica unificata nazionale, vede la formazione spoletina al 6/7 posto, quindi qualificata per la Finale Nazionale di Jesolo, anche se si attende l’ufficialità federale.

Delle altre squadre umbre, positiva la prestazione del Centro Ginnico Buddy con punti 181,150, della Junior Libertas Perugia con punti 178,675 mentre l’Artistica Ponte San Giovanni ha chiuso la gara con punti 160,950.