Grande festa per la presentazione delle squadre della Ducato

Lisci: “vedere l’entusiasmo di così tanti ragazze e ragazzi, la serietà che c’è dietro ad un movimento sportivo di questo genere, non può che essere motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale”

Domenica 22 ottobre, all’impianto sportivo comunale “Marco Capitini”, si è svolta la presentazione delle squadre dell’ASD Ducato Spoleto Calcio che partecipano alla stagione sportiva 2023/2024 alla presenza del vicesindaco Stefano Lisci.

All’iniziativa hanno partecipato anche i sindaci di Castel Ritaldi e Montefalco, Elisa Sabbatini e Luigi Titta (la Ducato Spoleto, in collaborazione con l’ASD La Castellana e l’ASD Montefalco Tennis Forever, svogle la propria attività sportiva anche nei comuni di Castel Ritaldi e di Montefalco), mentre per la FIGC era presente il vice Presidente Regionale, Carlo Emili.

Le squadre sono state presentate dal presidente Michele Zicavo: la Scuola Calcio Élite (categorie Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti), il Settore Giovanile (Giovanissimi, Allievi e Juniores), la Prima Squadra insieme a quelle del settore femminile (Under10, Under12 e Under 15) e del settore futsal (serie C1 maschile e serie C femminile) per un totale di circa 400 tesserati.

Ovazione delle circa 500 persone presenti al momento della presentazione della squadra di Calcio Integrato, fiore all’occhiello della Società, composta da ragazzi e ragazze con disabilità.

“Ho partecipato con piacere alla presentazione delle squadre della Ducato Spoleto – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – perché vedere l’entusiasmo di così tanti ragazze e ragazzi, la serietà che c’è dietro ad un movimento sportivo di questo genere, non può che essere motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale. Al Presidente Zicavo e a tutti gli staff che seguono le squadre maschili e femminili rivolgo il mio personale ringraziamento per il lavoro che continuano a portare avanti con passione e professionalità”.​