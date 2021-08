Grande fermento al Teatro Lirico Sperimentale

Tra mostre, concerti e un’intensa stagione lirica ormai alle porte

Apre da oggi al 18 settembre – presso l’Ex Monte di Pietà a Spoleto in via Saffi, 12 – la Mostra fotografica di Riccardo Spinella DIAFRAMMA OPERA , visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Nella serata di ieri, la mostra è stata aperta in anteprima per le autorità, la direzione, il personale del Teatro Lirico Sperimentale e gli artisti coinvolti nella stagione ormai prossima al debutto. Ad accogliere i visitatori i curatori della mostra, allestita dallo scenografo Andrea Stanisci, Raffaella Clerici e Gianluca Bocchino e il fotografo Riccardo Spinella, autore degli scatti esposti.

Presente all’inaugurazione il Direttore Generale Claudio Lepore, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’attività culturale svolta negli ultimi anni dallo Sperimentale, con particolare accento sull’aspetto innovativo della proposta culturale dell’Istituzione, dove si dà spazio non solo ai giovani talenti, futuro della lirica italiana, ma anche alla musica del nostro tempo. Molto sentite anche le parole della Professoressa Battistina Vargiu, rappresentante legale dello Sperimentale: «Sono 75 anni di storia del Teatro e non solo, anche di storia dell’opera lirica. È stata importante l’attività di archiviazione svolta negli anni, la documentazione è molto ricca; se non ci fosse stata questa lungimiranza, oggi non avremmo potuto raccontare agli altri la nostra preziosa storia». Il Dottor Lepore e la Professoressa Vargiu si sono uniti nel ringraziare i curatori della mostra e le Istituzioni che hanno sostenuto e continuano a sostenere il Teatro.





Oltre alla mostra fotografica, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” ha in cantiere tantissime altre iniziative, nell’ambito delle celebrazioni per i 75 anni di attività del Teatro. Già dalla prossima settimana, infatti, sarà aperta al pubblico la mostra presso L’ARCHIVIO DEL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE – Documenti, Testimonianza, Memorie, in concomitanza con l’inaugurazione della Stagione lirica, a cui seguiranno il convegno “SPERIMENTARE LO SPERIMENTALE e il CONCERTO CELEBRATIVO per i 75 anni.

Sono dunque giorni di grande fermento per tutto lo staff tecnico-organizzativo dello Sperimentale. Le nuove voci vincitrici dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2020 e 2021 lavorano senza sosta insieme a direttori artistici, direttori musicali, maestri accompagnatori, registi e all’Ensemble del Teatro Lirico Sperimentale.

Al Teatro Caio Melisso, ultimi giorni di prove con il direttore dell’ensemble Salvatore Percacciolo e la regista Giorgina Pi, prima del debutto dell’opera di Benjamin Britten THE RAPE OF LUCRETIA, previsto per il prossimo venerdì 3 settembre, alle ore 21.00. Nel frattempo, all’Auditorium della Stella, sono iniziate le prove di regia del nuovo allestimento della MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini, che andrà in scena al Teatro Nuovo di Spoleto dal 14 al 19 settembre 2021.