Grande fermento al Teatro Lirico Sperimentale

Il TLS “A. Belli” tra audizioni di cantanti e la campagna di scontistica per i turisti

Nella giornata di domani, venerdì 6 maggio, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ha previsto un’intera sessione di ulteriori Libere Audizioni legate al Concorso, rivolte ai cantanti lirici italiani e internazionali, senza limiti di età o di provenienza geografica. Le Audizioni si svolgeranno presso i locali del Complesso di Villa Redenta di Spoleto e a presiedere la Giuria ci saranno il Maestro Michelangelo Zurletti e il Prof. Enrico Girardi, rispettivamente direttore e condirettore artistico dell’Istituzione. I 60 aspiranti cantanti che già si sono candidati, e che provengono anche da paesi lontani come il Cile, l’Argentina, la Corea del Sud, il Giappone, l’Australia, il Canada e la Siberia, saranno accompagnati al pianoforte dai Maestri Carolina Benedettini e Minjeong Kim.

I cantanti ritenuti idonei alle audizioni potranno essere chiamati, su decisione della Direzione Artistica, a ricoprire ruoli nella Stagione Lirica Sperimentale alle stesse condizioni dei cantanti vincitori del Concorso di canto, oltre che partecipare al Corso di Avviamento al Debutto, limitatamente agli ultimi due mesi di corso, sempre su decisione della Direzione Artistica.

Ma le attività del Lirico non si fermano. Sulla scorta del successo che ha riscosso con la stampa e il pubblico la presentazione della 76ma Stagione Lirica Sperimentale, l’Istituzione spoletina, sensibile alla valorizzazione di un comparto prezioso quale è il turismo locale, ha già dato il via ad una massiccia campagna di promozione rivolta ai tanti turisti che, da ogni parte d’Italia e del mondo, giungono a Spoleto e nei borghi limitrofi sempre più numerosi, soprattutto dopo le passate restrizioni logistiche imposte dalla pandemia.

Ad oggi le strutture ricettive di Spoleto città (hotel, agriturismi, bed and breakfast, relais, residenze d’epoca, ma anche ostelli e affittacamere) hanno già ricevuto le promozioni dedicate a singoli o gruppi di turisti in visita a Spoleto.

L’iniziativa ha riscosso un successo inaspettato, tanto che il Lirico sta provvedendo a coinvolgere, una per una, anche tutte le strutture ricettive dei borghi di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Montefalco, Spello e Trevi , invitando a teatro a prezzi scontati tutti i loro turisti e gli stessi albergatori con le loro famiglie e i loro collaboratori.

Sono previsti biglietti scontati per tutti loro, e per ognuna delle cinque produzioni che il Lirico Sperimentale porterà in scena dall’11 agosto al 24 settembre, data conclusiva di una Stagione ricca ed articolata, che parte ad agosto con La tragèdie de Carmen al Teatro Caio Melisso, nella splendida piazza Duomo a Spoleto, per terminare con l’allestimento di un inedito Don Giovanni mozartiano al Teatro Nuovo, con il ritorno alla regia di Henning Brockhaus.

Attraverso il circuito Ticket Italia (dove i biglietti sono già acquistabili per tutti al sito https://ticketitalia.com/76-stagione-lirica-sperimentale-2022), per ottenere lo sconto basterà chiamare i numeri 0743.222889 /338.8562727, oppure inviare una email a info@ticketitalia.com, indicando i nominativi e il numero degli spettatori interessati, la data, l’orario, il titolo dello spettacolo al quale si intende assistere e il posto desiderato.