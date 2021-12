Altissimo il numero dei partecipanti alla fase di Istituto. Foto

Dopo il lungo periodo di sospensione delle attività formative tradizionali, tornano le numerose attività educative escluse a causa della emergenza Covid.

Si è potuta così finalmente svolgere di nuovo la tradizionale corsa campestre del Sansi-Leonardi-Volta, che ha registrato un inaspettato numero di iscritti, per la precisione 102 studenti e studentesse di tutti gli indirizzi dell’istituto spoletino. Distribuiti in 4 categorie (allievi; allieve; juniores maschile e juniores femminile), tutti gli studenti hanno ritrovato una dimensione importantissima, compromessa per lungo e difficile periodo, composta di espressione corporea, salubrità e passione per la competizione sportiva. La gara si è svolta in una atmosfera di tangibile serenità, anche a detta degli studenti medesimi, grazie anche all’impeccabile organizzazione degli insegnanti di Scienze Motorie del Sansi-Leonardi-Volta e alla presenza della Croce Rossa di Spoleto.

Durante la splendida giornata all’insegna del fair play, i ragazzi della categoria allieve e allievi hanno dimostrato un livello tecnico molto alto, tanto da poter aspirare al successo anche alla fase regionale successiva, che si svolgerà nel mese di gennaio prossimo, Covid permettendo.

Nella categoria allieve hanno gareggiato le studentesse del Liceo Classico e del Liceo Scientifico: la gara ha visto primeggiare Valentini Silvia (3A Liceo classico) e Merini Anna (2A Liceo Classico); al terzo e quarto posto le studentesse Cioli Magdalena e Burini Margherita, (2A e 3B del Liceo Scientifico) LS; in quinta e sesta posizione Scerna Ludovica (2A Liceo delle Scienze Umane) e Scarponi Clotilde (3B Liceo Scientifico).

Per la categoria allievi hanno dominato la scena Moriconi Giulio (3D Liceo Scientifico), in prima posizione; Bartolucci Giulio (2A Liceo Linguistico) in seconda; e Cera Cristiano (2E Liceo Scientifico) in terza; quarta, quinta e sesta posizione spettano a tre studenti del Liceo Scientifico: Carlicchi Tommaso (2B), Pompili Francesco (3D) e Capitani Mattia (4E).

Per la categoria juniores femminile conquistano le prime 4 posizioni altrettante studentesse del Liceo Scientifico. In ordine di arrivo: Pazzogna Martina (4A), Ponellini Giulia (4E), Angelini Paroli Gaia (4E), Timpu Laura (5D); in quinta e sesta posizione le sorelle Carletti Cecilia (5A Liceo Classico) e Carletti Lucrezia (5A Liceo Scientifico).

Per la juniores maschile vince Pincanelli Andrea (4B Liceo Scienze Umane), seguito da cinque studenti del Liceo Scientifico. In ordine: Cofanelli Flavio (5D), Ena Demetrio (4E), Scatolini Cesare Fabio (5B), Benedetti Matteo (4A) e Filipponi Alessandro (5B).

Ai ragazzi qualificati per la Regionale giungano i complimenti e l’augurio che possano trarre in quella fase le stesse soddisfazioni raggiunte nell’Impianto di Piazza d’Armi di Spoleto.