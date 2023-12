Grande emozione alla consegna delle borse di studio “Remo Stefanelli” 2023

La cerimonia alla presenza della presidente dell’Accademia degli Ottusi, Liana Di Marco

Grande emozione e soddisfazione per l’Accademia degli Ottusi (già Accademia Spoletina) alla cerimonia di premiazione dei cinque vincitori dell’edizione 2023 della Borsa di studio intitolata a Remo Stefanelli, relativa all’anno scolastico 2021-2022 e all’anno accademico 2021-2022.

L’evento si è svolto lunedì 27 novembre 2023 alle ore 16 a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca Comunale di Spoleto alla presenza della presidente dell’Accademia degli Ottusi, Liana Di Marco. Ad essere insigniti del premio per la Scuola media superiore sono stati : per le scuole medie superiori: Oulassri Ilyas, Elettrotecnica, Istituto professionale ‘Spagna-Campani’; Scatena Ludovica, Liceo scientifico, Istituto di Istruzione superiore ‘Sansi-Leonardi-Volta’. Per l’Universita’: Benedetti Gianmarco, Corso di laurea in Giurisprudenza, Bologna. Ferretti Romina, Corso di laurea in Lingue, letterature comparate e traduzione interculturale, Perugia. Gionj Endi, Corso di laurea in Ingegneria aerospaziale, Milano.

Il Concorso per lʼassegnazione di borse di studio per le scuole medie superiori per lʼanno scolastico 2021-2022, ciascuna dellʼimporto di Euro 800,00, e borse di studio per lʼuniversità per lʼanno scolastico 2021-2022, ciascuna dellʼimporto di Euro 1.800,00, era rivolto a studenti medi e universitari, nati e residenti nel Comune di Spoleto, i quali avessero compiuto il 14° anno di età e avessero dimostrato capacità, buona volontà e attitudine agli studi.