Grande affluenza nella giornata dei festeggiamenti per i 6 anni del Museo del Perugia

Famiglie, tifosi “grandi” ma soprattutto tanti bambini hanno affollato nella giornata odierna il museo biancorosso e il campo del Curi per i festeggiamenti in occasione del sesto compleanno.

Un via vai continuo di gente che ha colto l’occasione sia per visitare la struttura che raccoglie la storia biancorossa sia per poter entrare sul campo del Curi e sentirsi, almeno per un momento, come un vero giocatore. A far da “Cicerone” i fratelli Carlo e Claudio Giulietti, che insieme a Federico Ceccarini e Roberto Settonce fanno parte della Commissione che organizza e coordina le attività del museo, e il marketing della società oggi rappresentato da Valentino Fronduti.

Nel pomeriggio invece la mostra sui gagliardetti e le maglie straniere contro cui ha giocato il Perugia nel corso della sua ultracentenaria storia.

In mattinata prima della partenza della squadra per il ritiro di Pieve di Cadore il capitano Gabriele Angella ha salutato i presenti e posato per una foto ricordo a memoria di questa giornata.