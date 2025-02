Grande affluenza al Convegno La Cer Comunità energetiche rinnovabili: condivisione e sviluppo organizzato dalla Confartigianato Imprese Perugia presso la sede di Perugia in via G.B. Pontani 33.

Si è cercato di approfondire, grazie all’intervento degli illustri relatori, il tema delle comunità energetiche rinnovabili, attraverso l’analisi dei presupposti e degli aspetti giuridici per la loro costituzione, approfondendone i benefici sociali, ambientali ed economici che ne derivano.

Il presidente Giorgio Buini portando i saluti istituzionali ha evidenziato la necessità di confrontarsi sull’argomento proprio per dar consapevolezza ai presenti di un cambiamento a cui non si può sfuggire.

La Presidente della Regione Ing. Stefania Proietti ha poi precisato che la giunta regionale sostiene la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Attraverso l’approvazione della delibera in attuazione della legge regionale 6/2024. Un passo fondamentale per trasformare l’Umbria in un modello di rigenerazione ambientale. La delibera approvata in giunta venerdì scorso dà attuazione alla legge (n. 6/2024) sulle comunità energetiche rinnovabili, che prevede lo stanziamento di 110 mila euro per promuovere la costituzione delle CER attraverso un nuovo avviso pubblico.

L’Ing. Sara Amici fondatrice e amministratore delegato della Feniks, società fondata nel 2020, con l’obiettivo di supportare le aziende di produzione e vendita di energia e gas in tutto il territorio nazionale, ha illustrato cosa è una Comunità energetica, l’obiettivo e gli incentivi per ottimizzare il costo energetico a chi farà parte della CER.

L’Ing. Maurizio Castagna, A1 CHARGE che, nell’ambito della mobilità elettrica offre Soluzioni per la ricarica elettrica ha analizzato il Decreto CACER ovvero il decreto del MASE (del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 7 dicembre 2023, n. 414, in vigore dal 24 gennaio 2024, che ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche e le linee guida del GSE.

L’Avv. Alfonso Bonafede dello Studio Bonafede con sedi a Firenze e Milano, già Ministro della Giustizia dal 2018 al febbraio 2021, a livello nazionale presta assistenza legale per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili. L’attività professionale che lo Studio Legale Bonafede svolge in tutta Italia sta portando alla creazione di un network virtuoso di imprese e professionisti che, con impegno, serietà ed ambizione, viaggiano verso l’orizzonte vastissimo della transizione ecologica (con particolare riferimento alla transizione energetica).

L’Avvocato Bonafede ha esplicato tutti gli aspetti legali riguardanti la costituzione di una comunità energetica rinnovabile.

Il Dott. Massimo Strozzieri,Western CO. con più di 40 anni di esperienza nel mercato fotovoltaico, in grado di offrire una serie di servizi e prodotti per il mercato delle comunità energetiche, ha rappresentato ai partecipanti la piattaforma Westernchain attraverso la quale ciascun utente può vedere quanta energia sta consumando, producendo, prelevando o immettendo verso la comunità. Il referente della comunità ha a disposizione il portale web Westernchain realizzato ad hoc per la gestione e lo scambio di energia fra utenti e per monitorare la quantità di energia autoconsumata collettivamente.

L’Ing. Roberto Pucci, Barton Energy, ci ha fatto comprendere al meglio l’aspetto reale di quanto i precedenti relatori hanno discusso, portando esempi pratici sulle componenti dei costi energetici.

Thomas De Luca Assessore all’ambiente, energia e programmazione territoriale della Regione Umbria ha sottolineato quanto segue: “Trasformare l’Umbria in un modello di rigenerazione ambientale. Ringrazio Confartigianato Perugia per questo momento di confronto su un tema così sentito come quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili. La Regione Umbria su questa partita c’è in maniera chiara, mettendo sin da subito gli strumenti che abbiamo sul tavolo e le risorse che reperiremo nei prossimi mesi attraverso Fondi strutturali e altro. L’Umbria c’è e lo abbiamo dimostrato ieri in Giunta approvando la prima delibera di attuazione della legge di cui sono stato primo proponente nella scorsa legislatura e che permetterà nei fatti, rimpinguando la dotazione finanziaria in fase di bilancio, di poter utilizzare le risorse a partire dagli enti locali e dalle aziende pubbliche per sostenere le spese istruttorie per la costituzione delle CER e le spese tecniche per l’individuazione e la realizzazione degli impianti.”

La Direttrice della Confartigianato Imprese di Perugia Dr.ssa Michela Boco ha poi ringraziato i relatori che sono intervenuti in questo percorso di conoscenza ad una tematica molto importante e del nuovo modello di sviluppo sostenibile per affrontare le crisi globali e le nuove sfide energetiche portando anche ringraziamenti a tutti i presenti, le autorità che hanno accolto con favore l’invito, dai vari Comuni, (Perugia, Assisi, Torgiano, Collazzone, Marsciano, Deruta, Trevi) Provincia di Perugia, Regione Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Collegio dei Geometri.

Vittoria Assicurazioni Marchesi Moreno, Next Power e Barton Energy, aziende che hanno supportano l’evento.

Il Vice presidente Vicario Giancarlo Baldassarri, il Vice presidente Augusto Tomassini, Valeria Severini Presidente della sez. di Spoleto ed i colleghi: Francesco Servettini, Stefano Petracci,Valentina Merli, Stefania Pastorelli, Maria Luisa Carria che si sono impegnati senza riserve per l’organizzazione e la riuscita dell’evento.

Con il patrocinio della Regione Umbria, Sviluppumbria, la Provincia di Perugia, il Comune di Perugia, la Camera di Commercio dell’Umbria.

Tutto è terminato con un momento conviviale catering Sergio Bellina.