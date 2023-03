Gran finale per il concorso di canto del Teatro Lirico Sperimentale

La Fondazione Cassa di Risparmio sempre vicina all’Istituzione fondata da Adriano Belli

Continua con successo al Teatro Nuovo di Spoleto il Concorso di Canto “Comunità Europea” del Teatro Lirico Sperimentale, giunto quest’anno alla sua 77ma edizione.

“Con la mia presenza qui in teatro” – afferma Dario Pompili, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, giunto nel pomeriggio di ieri per portare i saluti alla Giuria e soprattutto alla Sig.ra Katia Ricciarelli che la presiede – “desidero rinnovare la vicinanza della Fondazione allo Sperimentale, un’Istituzione cardine non solo della cultura cittadina, ma dell’Italia intera”.

Dopo gli omaggi e i saluti alla Presidente Katia Ricciarelli, alla Giuria, ma anche ai vertici dello Sperimentale, Pompili prosegue affermando che “la Fondazione è presente con il Teatro Lirico Sperimentale da lungo tempo, dalla sua nascita nel lontano 1992 fino ad oggi, con un sostegno convinto, in quanto crede fermamente all’importanza delle attività dello Sperimentale, per la imprescindibile funzione culturale che svolge.

Una funzione che inoltre partecipa anche allo sviluppo cittadino, tramutandosi anche in ricaduta economica per la città, attraverso la presenza, durante l’intera Stagione Lirica, di centinaia di artisti, e di altrettante decine di giovani debuttanti lirici che, nei sei mesi del Corso di Avviamento al debutto, popolano le strade e i locali di Spoleto, portando anche le culture dei paesi dai quali provengono.

Da non dimenticare – conclude il Presidente Pompili – anche il supporto della Fondazione a due strutture emblematiche dello Sperimentale, testimonianze tangibili della memoria e della ricerca storica culturale, ovvero il prezioso Archivio Storico e la monumentale Biblioteca dell’Istituzione. Quello della Fondazione è un sostegno incondizionato, a fronte del quale lo Sperimentale ha sempre realizzato prodotti culturali di alto livello, testimoniati negli anni dalla presenza di artisti di fama internazionale come, solo per citarne alcuni, Luca Ronconi, Luciano Berio, Joan Sutherland, Renato Bruson e quest’anno Katia Ricciarelli”.

Da oggi pomeriggio inizieranno le prove finali del Concorso, alle quali sono stati ammessi ben 19 giovani aspiranti vincitori, a riprova della particolare qualità dei candidati, i quali provengono dall’Italia ma anche da diversi paesi europei.