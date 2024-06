Graduatorie provvisorie per gli asili nido comunali

Sono online – ​https://shorturl.at/XYRjd – le graduatorie provvisorie degli asili nido comunali per l’anno educativo 2024-2025.

Complessivamente le nuove domande arrivate sono 129, dieci in più rispetto allo scorso anno, di cui 50 per bambini piccoli (fino a 12 mesi di età al 31 agosto) e 79 per bambini medi-grandi (da 12 a 36 mesi di età).

Dei 90 posti di ricettività totale prevista negli asili nido Il Girotondo (52), Il Carillon (16) e Il Bruco (22), 48 sono quelli mantenuti per i bambini già iscritti negli anni precedenti. Attualmente quindi la disponibilità effettiva è di 42 posti, 18 per i Piccoli e 24 per i medi-grandi.

Nello specifico al nido Il Girotondo i posti disponibili sono 20 (12 piccoli e 8 medi-grandi), al Carillon 13 per i Medio-Grandi, mentre al nido Il Bruco i posti in totale sono 9 (6 piccoli e 3 medi-grandi). A questi si aggiungono i 5 per i medi-grandi presenti negli asili nido privati convenzionati: 2 a Città Domani e al Nido delle Piccole Api, uno a Favolandia.

Le graduatorie provvisorie sono distinte in “graduatoria piccoli” e “graduatoria medi/grandi, con la prima composta di bambini e bambine che alla data del 31 agosto 2024 non avranno compiuto un anno e la seconda di bambini e bambine che alla data del 31 agosto 2024 avranno compiuto 12 mesi di età.

Per quanto riguarda i bambini non residenti, compresi comunque nel conteggio delle 129 domande, è prevista una graduatoria separata composta da 2 bambini per i Piccoli e 7 per i Medio-grandi.