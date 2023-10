Gospel Night: da New York a Spoleto le Dream Gospel Voices

Anche quest’anno il Festival dei Due Mondi dedica alla città un appuntamento musicale in occasione delle festività natalizie. Sabato 16 dicembre alle ore 20:00 sul palcoscenico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti arriva la grande tradizione del gospel newyorkese, con l’esibizione del coro Dream Gospel Voices. L’ensemble americano unisce la tradizione del gospel degli Stati Uniti alla modernità musicale d’oltreoceano, per un programma che include i classici spirituals, un medley dedicato al Natale e gli arrangiamenti contemporanei delle canzoni gospel più famose, da Amazing Grace a O Happy Day. I cantanti di Dream Gospel Voices portano con sé una lunga esperienza tra le fila dei cori più prestigiosi di Harlem, quartiere newyorkese ricco di storia e cultura che è una testimonianza vivente della forza di questa tradizione musicale. Qui il canto gospel ha trovato la sua voce, quando le comunità afroamericane si sono riunite nelle chiese per esprimere la loro fede attraverso la musica. Un messaggio che a Natale si fa ancora più forte.

I biglietti saranno in vendita su tutti i canali da domani giovedì 26 ottobre alle ore 16:00



Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

16 dicembre, ore 20:00

durata ca. 90 min.



Concerto di Natale

Gospel Night

con Dream Gospel Voices



Amazing Grace

Oh Happy Day

e i grandi classici del gospel americano



Biglietti da €18 a €35