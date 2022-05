Goran Vujevic torna a fare il diesse alla Sir

Stefano Recine passa ad incarichi dirigenziali con la nazionale femminile, Goran Vujevic torna al ruolo già assunto nel biennio 2015-2017. Il classe 2003 Francesco Guerrini, schiacciatore delle giovanili e della serie B bianconera, convocato per uno stage con la nazionale juniores



Cambia la figura del direttore sportivo nell’organigramma della Sir Safety Conad Perugia.

Stefano Recine saluta la società del presidente Sirci. Il popolare “Cisco”, romagnolo doc dal carattere sanguigno e positivo, passa a ricoprire un importante incarico dirigenziale con la nazionale italiana femminile e lascia gli uffici del PalaBarton dopo cinque stagioni in bianconero, tante emozioni e un palmares di uno Scudetto, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

La società abbraccia idealmente Stefano, lo ringrazia per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e gli augura tutte le migliori fortune per la sua nuova avventura.

Contestualmente torna al ruolo di direttore sportivo Goran Vujevic. Ritorno al passato per l’ex capitano bianconero della promozione dalla A2 alla A1 e delle prime grandi stagioni nella massima serie. Goran infatti aveva già ricoperto il ruolo di direttore sportivo nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, restando poi comunque sempre nell’organigramma societario come direttore tecnico.

La società bianconera, ben conscia delle qualità e della conoscenza pallavolistica del campione montenegrino, manda un grandissimo in bocca al lupo a Goran per l’inizio della sua seconda avventura da direttore sportivo.





FRANCESCO GUERRINI CONVOCATO CON LA NAZIONALE JUNIORES



Arriva un altro riconoscimento per il settore giovanile bianconero. Il giovane Francesco Guerrini, altro atleta del territorio, è stato convocato, su segnalazione del primo allenatore Matteo Battocchio, per uno stage con la nazionale juniores maschile che si terrà dal 12 al 19 giugno a Zocca in provincia di Modena.

Francesco, classe 2003 bastiolo doc, nato e cresciuto pallavolisticamente (al pari dei fratelli maggiori Lorenzo e Federico) con la Sir attraverso tutta la trafila nelle varie categorie giovanili sotto la guida dei tecnici Andrea Piacentini e Marco Taba, si è contraddistinto in questa stagione con la squadra che milita in serie B (roster del quale fa parte dall’anno scorso) e nell’under 19, entrambe guidate da Carmine Fontana, mettendo in evidenza tutte le sue qualità tecniche e fisiche.

Grande soddisfazione dell’entourage del settore giovanile ed a Francesco un grande in bocca al lupo per questa splendida esperienza.