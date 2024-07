Gli ultimi appuntamenti del Festival delle Regioni d’Italia

Grande successo per i primi due spettacoli della terza edizione del Festival delle Regioni d’Italia, inserito nel programma di eventi Accade d’estate a Spoleto e organizzato dalla FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori e dal Comune di Spoleto con la collaborazione dei comitati FITA Umbria e FITA Perugia.

Dopo la Caciara Prenestina, commedia liberamente ispirata a “Le baruffe chiozzotte” di Carlo Goldoni della Compagnia laziale Scansonati e L’ultimo scugnizzo di Raffaele Viviani portato in scena dalla Compagnia campana 30Allora APS, questa sera, giovedì 25 luglio alle 21.00, sarà la volta di Le chat noir della Compagnia dell’Orso di Lonigo, commedia brillante scritta, diretta e interpretata da Paolo Marchetto.

Il titolo della pièce si riferisce al nome di un bar di provincia di categoria assai inferiore rispetto all’omonimo cabaret che alla fine dell’Ottocento animò la vita culturale parigina. Ciano, il gestore, è un tipo brusco e senza troppi fronzoli, al quale quel nome così raffinato non è mai piaciuto, convinto com’è che un gatto nero porti sfortuna sia al di là che al di qua delle Alpi. Mondi diversi e apparentemente lontani quelli dei personaggi che invece sono strettamente collegati l’uno all’altro e che troveranno il modo per unirsi in un disegno comune quando nel bar farà irruzione un ultimo personaggio, un deus ex machina incaricato di tirare i vari fili narrativi per dare credibilità all’intreccio.

Domani, venerdì 26 sempre alle 21.00 e al Complesso monumentale di San Nicolò, il festival propone Alla Ricerca di Eveline ovvero Ce ne sápe Magnine d’u fiàsche de l’olije di Aldo L’Imperio, della Compagnia pugliese La Cricca di Taranto.

La storia narra, in maniera surreale e divertente, di tre persone che rimangono, alcune ore, imprigionati in un ascensore di una palazzina poco frequentata nei week-end per la presenza di molti uffici. Il linguaggio, i modi di dire, le nevrosi e le complicità di coppia saranno il motivo dominante della pièce nella quale molti spettatori potranno riconoscersi e sorriderne.

Sabato 27 luglio alle ore 18.00 nella Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ si terrà la cerimonia di premiazione della rassegna a cui seguirà la premiazione del concorso Fitalia, una selezione nazionale di spettacoli che si svolge on line e la consegna del trofeo alla compagnia teatrale ‘Arca’ di Trevi, vincitrice del premio regionale Fita Umbria Teatro 2023.