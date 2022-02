Gli studenti dell’istituto Alberghiero incontrano i maggiori esperti del settore accoglienza turistica

Per i ragazzi e le ragazze sarà un modo per aprirsi al confronto e scoprire una professione che si allarga su tutto il mondo dell’hospitality, oltre la struttura alberghiera

Mercoledì 16 febbraio, l’arte e la professione dell’Accoglienza Turistica saranno al centro dell’incontro che vedrà gli studenti e le studentesse delle classi II dell’istituto Alberghiero ascoltare e dialogare con i maggiori esperti del settore.

Il Dipartimento di Accoglienza del “De Carolis” e i professionisti dell’A.I.R.A. ( Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza) hanno organizzato, online, una giornata di approfondimento per parlare della professione ma anche per mostrare gli sbocchi professionali e le collaborazioni con le Università. Si inizierà con il presidente A.I.R.A., Luciano Manunta, per parlerà di accoglienza in hotel ma poi lo sguardo si allargherà ai progetti con l’Università con Marco Zollo, per parlare infine dell’incontro tra scuola e mondo del lavoro.

Per i ragazzi e le ragazze sarà un modo per aprirsi al confronto e scoprire una professione che si allarga su tutto il mondo dell’hospitality, oltre la struttura alberghiera.

Dal 2004, con il primo Grand Prix de la Reception , passando per lo stile slow di Accipe Dulcis , ai tanti hotel che hanno aperto le porte solo alle nostre classi e, per finire con la prima uscita post covid a Roma, hotel Eden 5 Stelle, il Dipartimento del “De Carolis” ha da sempre proposto una visione a 360° sulla professionalità, sulle difficoltà ma anche sulla bellezza di Accogliere.