Gli studenti dell’I.I.S. Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto protagonisti al convegno “L’arte dell’accoglienza: Identità e Relazione”

Giornate di studio nazionali ed europee sulle Migrazioni. 10 e 11 gennaio 2022

Dopo l’esperienza di partecipazione attiva dell’ottobre 2021 in occasione degli eventi legati alla Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, gli studenti dell’I.I.S. Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto sono ancora protagonisti di un evento sul tema delle migrazioni. Questa volta la presenza sarà virtuale, mediata da una diretta online, a causa dell’aggravarsi della situazione pandemica. Saranno con altri 2.000 studenti italiani ed europei ad ascoltare, interagire e fare domande a giornalisti, magistrati, scrittori. Studentesse e studenti collegati da 11 regioni italiane (Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto) e da sei diversi Paesi: Austria, Germania, Spagna, Regno Unito, Romania e Turchia

Le giornate di studio sono organizzate dal Il Liceo Scientifico – Musicale – Coreutico G. Marconi di Pesaro e dal Comitato 3 Ottobre, all’interno del progetto FAMI “L’arte dell’Accoglienza” Due giornate di studio, che vedranno la partecipazione di oltre mille studenti italiani ed europei, con il magistrato ed ex Procuratore della Repubblica di Torino Armando Spataro, lo scrittore Valerio Calzolaio, il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio e l’inviata di Rainews24, Angela Caponnetto. “Il Convegno “L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA: IDENTITA’ E RELAZIONE” – dichiara Paola Fraternale Meloni – nasce dal desiderio di offrire strumenti a docenti e studenti delle ultime classi delle scuole superiori per parlare di migrazioni in stretta connessione alle discipline scolastiche. Un percorso per far divenire il tema dell’accoglienza centrale nel percorso di educazione civica”. Continua Tareke Brhane, Presidente del Comitato 3 Ottobre: “Queste due giornate di approfondimento a Pesaro sono un’occasione per promuovere nelle giovani generazioni una cultura dell’accoglienza e della solidarietà al fine di contrastare intolleranza, razzismo e discriminazione e favorire processi d’ inclusione e inserimento sociale delle persone migranti”. I lavori inizieranno nella giornata di LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022 alle ore 10.00 con l’intervento di Valerio Calzolaio dal titolo “Migranti”, seguirà alle ore 11.00 l’incontro con il magistrato ed ex Procuratore della Repubblica di Torino Armando Spataro sul tema “Sicurezza e immigrazione”. Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio saranno attivi momenti laboratoriali in cui il tema della migrazione verrà declinato secondo una prospettiva interdisciplinare. I lavori proseguiranno nella giornata di MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022 con un saluto dell’Assessore alla Crescita del Comune di Pesaro Camilla Murgia. Alle 09.30 è prevista la tavola rotonda a cui parteciperanno Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire; Angela Caponnetto – giornalista di Rainews24, Yassine Lafram – Presidente dell’Unione Comunità e organizzazioni islamiche in Italia. La moderazione del dibattito sarà tenuta da Sinohamed Kaabour – Presidente CoNNGI (Coordinamento Nuove Generazioni italiane).

La giornata si concluderà con i saluti del Presidente del Comitato 3 Ottobre Tareke Brhane e della responsabile del Liceo G. Marconi Paola Fraternale Meloni.

Immagine di archivio