Gli iscritti del Sumai Umbria esprimono soddisfazione per l’elezione del Segretario Regionale, Dott.ssa Francesca Castellani, nella Segreteria Nazionale e alla Direzione della Scuola di Formazione Sindacale

Dal 9 al 13 novembre 2025 si è tenuto a Roma il 57° Congresso Nazionale SUMAI che quest’anno prevedeva l’elezione delle cariche istituzionali. Segretario Nazionale è stato riconfermato il Dott. Antonio Magi che ha visto rinnovato l’apprezzamento per il suo operato da parte dei Segretari Provinciali.

L’Umbria, per la prima volta, ha ottenuto una carica di grande prestigio con l’elezione del Segretario Regionale, dott.ssa Francesca Castellani, nella Segreteria Nazionale e nella carica di Direttore della Scuola di Formazione Sindacale.

Gli iscritti del Sumai della Regione Umbria esprimono entusiasmo e profonda soddisfazione per questo importante riconoscimento che rappresenta non solo un motivo di orgoglio per tutta la comunità sindacale umbra, ma anche un segnale tangibile della qualità del lavoro svolto sul territorio da parte di tutta la Segreteria Regionale grazie all’impegno costante nel rafforzare la specialistica ambulatoriale per migliorare la sanità pubblica e alla capacità di visione strategica dimostrata negli ultimi anni.

L’ingresso nella Segreteria Nazionale e la guida della Scuola di Formazione Sindacale costituiscono un’opportunità preziosa per rafforzare il ruolo dell’Umbria nel panorama sindacale nazionale, promuovendo una cultura della rappresentanza fondata su competenza, dialogo e innovazione.