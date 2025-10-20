Gli “Gnocchi di Natale”: la tradizione rivive a Bazzano Inferiore

La Pro Loco di Bazzano Inferiore riporta in vita una delle ricette più antiche e affascinanti della tradizione locale: gli Gnocchi di Natale, un dolce a base di semolino, simbolo di convivialità e di legame con le radici della comunità.

La ricetta, tramandata di generazione in generazione, prevede ingredienti semplici ma ricchi di gusto: pangrattato, cioccolato, zucchero, cacao dolce, cannella, alchermes e noci. Nata nel dopoguerra come piatto povero, preparato con acqua e farina, è poi diventata un dessert raffinato e immancabile durante le festività natalizie.

Secondo la tradizione spoletina, gli gnocchi venivano preparati alla vigilia di Natale, ma anche per Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti, come segno di continuità tra passato e presente. Ogni famiglia conserva la propria versione, custodendo sapori e gesti che raccontano la storia di un territorio.

“Siamo molto soddisfatti di poter valorizzare un piatto che fa parte della nostra identità,” dichiara Andrea Alimenti, presidente della Pro Loco di Bazzano Inferiore. “La tradizione è nel DNA della nostra comunità e il suo valore non deve andare perduto.”

L’iniziativa sarà presentata nell’ambito di Dolci d’Italia, la grande manifestazione dedicata alle eccellenze dolciarie italiane, che si terrà a Spoleto dal 31 ottobre al 2 novembre 2025.

Durante l’evento, la Pro Loco di Bazzano Inferiore proporrà la degustazione degli Gnocchi di Natale, raccontandone storia, curiosità e varianti locali, per far conoscere questo dolce unico della tradizione spoletina a residenti e visitatori.

La Pro Loco di Bazzano Inferiore vi aspetta a Spoleto per riscoprire insieme un sapore autentico, che unisce memoria, comunità e festa.