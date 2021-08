Gli eventi speciali di Spazio Collicola

Nel weekend gli ultimi tre appuntamenti in programma con “Libro d’ingresso” e “Visioni d’autore”

Proseguono gli eventi speciali a Spazio Collicola, gli appuntamenti culturali che hanno arricchito il cartellone estivo di Spoleto, proponendo dal 30 luglio al 22 agosto un calendario di proiezioni in prima nazionale e incontri nel cortile interno del settecentesco Palazzo Collicola.

Ultima data per LIBRO D’INGRESSO 2021. Venerdì 20 agosto alle ore 21 sarà la volta di “Il paese di nessun posto”, racconti degli alunni delle seconde classi della Scuola Primaria “Le Corone” tempo pieno del II Circolo Didattico di Spoleto. Viaggi di fantasia e geografie immaginarie con Loretta Bonamente e Mauro Silvestrini, video e fotografia di Massimo Balducci per la regia di Luis Gabriel Santiago.

Due gli appuntamenti per VISIONI D’AUTORE. Sabato 21 agosto alle ore 21.30 è in programma l’incontro che vedrà protagonisti Antonio Rezza e Flavia Mastrella per la presentazione del film “Samp”.

A due anni dalla consacrazione come Leoni d’oro alla carriera per il Teatro 2018, Antonio Rezza e Flavia Mastrella tornano a Venezia nel 2020 con la loro produzione cinematografica Samp, selezionata fra gli eventi speciali delle Giornate degli Autori, nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Domenica 22 agosto, sempre alle ore 21.30, si terrà invece l’incontro con Leonardo Guerra Seragnoli in occasione della presentazione del film “Gli indifferenti”, liberamente ispirato al romanzo omonimo di Alberto Moravia. Nel cast: Valeria Bruni Tedeschi, Giovanna Mezzogiorno, Edoardo Pesce, Blu Yoshimi.