Gli eventi de La SpoletoNorcia a “Fa’ la cosa giusta!”: Il Senatore Castelli ha invitato Luca Ministrini a raccontare la rinascita del territorio

  • Redazione
  • Marzo 16, 2026
  • Attualità
  • Letto 56

    • In occasione della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, “Fa’ la cosa giusta!”, la case history de La SpoletoNorcia è salita nuovamente sul palco venerdì 13 marzo come esempio virtuoso di rigenerazione territoriale.


    Su invito del Senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, Luca Ministrini, presidente del comitato organizzatore dell’evento, è intervenuto per illustrare come una manifestazione sportiva sia stata capace di trasformarsi in un motore economico e sociale per le aree dell’Appennino colpite dal terremoto.

    Il format de La SpoletoNorcia è oggi percepito da molti come modello di rinascita. Gli eventi de La SpoletoNorcia non sono solamente delle manifestazioni ciclistiche di rilievo internazionale, ma una vera e propria strategia di marketing territoriale “trainante”. Grazie al recupero del tracciato della vecchia ferrovia e alla capacità di attrarre migliaia di appassionati ogni anno, l’evento è diventato il simbolo di un’Umbria che ha saputo guardare al futuro partendo dalle proprie origini e dalla sostenibilità.

    Essere stati chiamati dal Senatore Castelli a rappresentare la capacità di reazione del nostro territorio è stato un onore che ho condiviso con tutta la squadra e le istituzioni locali,” ha dichiarato Luca Ministrini. “La SpoletoNorcia ha dimostrato che il turismo lento e l’outdoor non sono solo passatempi, ma pilastri su cui costruire la rinascita economica e culturale di zone ferite, ma incredibilmente ricche di potenziale.”

    Durante la presentazione alla Fiera di Milano | Rho, sono stati approfonditi i dati relativi all’indotto generato dalle manifestazioni de La SpoletoNorcia ed è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nella valorizzazione dei nostri luoghi straordinari. Il racconto de LaSpoletoNorcia è servito da ispirazione per altre realtà italiane che mirano a coniugare la tutela del paesaggio con lo sviluppo turistico all’avanguardia.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....