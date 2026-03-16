Gli eventi de La SpoletoNorcia a “Fa’ la cosa giusta!”: Il Senatore Castelli ha invitato Luca Ministrini a raccontare la rinascita del territorio

In occasione della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, “Fa’ la cosa giusta!”, la case history de La SpoletoNorcia è salita nuovamente sul palco venerdì 13 marzo come esempio virtuoso di rigenerazione territoriale.





Su invito del Senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, Luca Ministrini, presidente del comitato organizzatore dell’evento, è intervenuto per illustrare come una manifestazione sportiva sia stata capace di trasformarsi in un motore economico e sociale per le aree dell’Appennino colpite dal terremoto.



Il format de La SpoletoNorcia è oggi percepito da molti come modello di rinascita. Gli eventi de La SpoletoNorcia non sono solamente delle manifestazioni ciclistiche di rilievo internazionale, ma una vera e propria strategia di marketing territoriale “trainante”. Grazie al recupero del tracciato della vecchia ferrovia e alla capacità di attrarre migliaia di appassionati ogni anno, l’evento è diventato il simbolo di un’Umbria che ha saputo guardare al futuro partendo dalle proprie origini e dalla sostenibilità.



“Essere stati chiamati dal Senatore Castelli a rappresentare la capacità di reazione del nostro territorio è stato un onore che ho condiviso con tutta la squadra e le istituzioni locali,” ha dichiarato Luca Ministrini. “La SpoletoNorcia ha dimostrato che il turismo lento e l’outdoor non sono solo passatempi, ma pilastri su cui costruire la rinascita economica e culturale di zone ferite, ma incredibilmente ricche di potenziale.”



Durante la presentazione alla Fiera di Milano | Rho, sono stati approfonditi i dati relativi all’indotto generato dalle manifestazioni de La SpoletoNorcia ed è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nella valorizzazione dei nostri luoghi straordinari. Il racconto de LaSpoletoNorcia è servito da ispirazione per altre realtà italiane che mirano a coniugare la tutela del paesaggio con lo sviluppo turistico all’avanguardia.