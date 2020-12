Gli auguri di Natale di Costantino Paolantoni “a tutte le persone con le divise”

Puntuale, arriva l’immancabile lettera del pastore social rivolta ai militari, medici e infermieri

di Manuele Fiori

Sarà un Natale sicuramente diverso e, vista l’emergenza pandemica senza precedenti, speriamo che sia anche unico. Quello che non mancherà in queste prossime Feste di un 2020 blindato e bizzarro sarà sicuramente la gratitudine e la bontà del nostro solito “amico&lettore” Costantino Paolantoni che, dalla sua Roccanolfi di Preci, non si fa mancare l’occasione per farci recapitare una sua missiva di cui riportiamo uno stralcio:

“il pastore di Roccanolfi di Preci, anche quest’anno, ringrazia l’Arma dei Carabinieri… non lo fa di persona per colpa del Coronavirus ma, lo fa comunque tramite questo giornale”.

“Primo fra tutti – continua Costantino – auguri al Comandante Generale Giovanni Nistri, al Comandante Generale dell’Umbria, anche se non so il suo nome e poi, infine, non può mancare un augurio alla persona più affezionata alla mia famiglia, Massimiliano Della Gala.”

Inoltre Costantino, che rimarca affetto e rispetto per l’Arma da sempre, oltre che da dopo il periodo del sisma del 2016 per aiuti ricevuti che abbiamo già raccontato, vuole augurare un Buon Natale e Felice Anno nuovo a “tutte le persone con le divise”; e qui, il pensiero è palesemente rivolto a tutti coloro i quali stanno combattendo nelle corsie degli ospedali con “divisa” da medico o infermiere, perché sia Festa anche per loro e le loro famiglie.

E che il placido sorriso di Costantino gli arrivi.