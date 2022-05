Gli atleti della Spoleto Nuoto Lucrezia Mancini e Gianluca Andolfi convocati in Nazionale

Le congratulazioni del sindaco Andrea Sisti

Un successo meritato, frutto di anni di lavoro portati avanti con passione e competenza. La notizia della c onvocazione in nazionale dei due atleti della Spoleto Nuoto, Lucrezia Mancini e Gianluca Andolfi non può che riempirci di orgoglio, restituendoci l’immagine di un percorso sportivo costruito con passione e sacrificio.

Raggiungere un risultato così importante, rappresentare il proprio Paese a livello internazionale ci dà l’esatta dimensione di quanto sia necessario porsi degli obiettivi, spostare l’orizzonte sempre più avanti nutrendo i propri desideri con forza e abnegazione. Si può arrivare o meno a coronare un sogno, e in questo caso siamo di fronte ad un risultato veramente importante, storico per la società Spoleto Nuoto, ma il significato profondo, l’esempio che ci arriva da Lucrezia e Gianluca sta nell’aver perseverato, nel non aver mollato, nell’essere stati in grado di tenere insieme talento e forza di volontà.

A tutto questo si aggiunge il piacere di sapere che anche il loro allenatore, Piero Santarelli, punto di riferimento del nuoto non solo spoletino, sarà nel team che seguirà Lucrezia in occasione della competizione che si terrà a Cipro tra meno di un mese. È un grande riconoscimento, meritatissimo, per un tecnico che negli anni ha insegnato a tanti ragazzi e ragazze i valori dello sport e la passione per il nuoto.

Mi congratulo con loro a nome della città, che li seguirà con entusiasmo e fiducia in queste nuove prove e gli auguro di continuare a nutrire con la stessa passione e la stessa serietà i loro sogni di vita.