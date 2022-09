Gli Artisti dei Due Mondi aprono le danze al Menotti Art Festival Spoleto

Caffè Letterario del Sansi fino al 27 settembre

La mostra artisti dei Due Mondi con la presenza di 4 artisti americani ed 8 Italiani apriranno le attività del Menotti art festival Spoleto con la mostra evento già in corso presso il Caffè letterario del Sansi in via della Salara Vecchia 21 ( mostra aperta fino al 27 settembre) a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti.

Al progetto prendono parte ed espongono i seguenti artisti : Valerio Giuffrè (It),Lorenza Altamore ( It), Silvio Craia ( It), Marcello Marzulli (IT), Edward Evans (Usa),

Menelao Sete ( Brasile),Josè Luis Lorenzo ( Cuba), Patrizia dalla Valle (It), De Paoli Antonio ( IT), Romina Farris ( It,in foto con Luca Filipponi),Michele Pinto, Rita Elisa Landeau Orsini ( Bolivia). La mostra sarà presentata alle ore 15 30 del 17 settembre alla presenza del critico Enzo Dall’Ara, dell’Attrice Adelaide Parolini, dell’Editore Gianfranco Cotronei e del filosofo Valerio Giuffrè che farà gli approfondimenti per critici e media al suo ultimo libro Politike. A seguire alle ore 17 30 presentazione della mostra personale di Patrizia dalla Valle alla Sala Orafi di via saffi con presentazione di Dall’Ara e dello stesso Giuffrè.