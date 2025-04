Gli amministratori del PD a disposizione dei cittadini nella sede di Viale Trento e Trieste

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nella sede di viale Trento e Trieste, lunedì e mercoledì sono i giorni della settimana durante i quali, dalle 17.30 alle 19.30, gli amministratori del Pd di Spoleto sono a disposizione di quanti intendono avanzare proposte, segnalare problematiche, suggerire soluzioni. I Democratici sollecitano la città a un confronto aperto con

Stefano Lisci (Consigliere regionale e segretario), Danilo Chiodetti (vicesindaco), Letizia Pesci e Federico Cesaretti (assessori), Marco Trippetti (presidente del Consiglio comunale e dell’assemblea del Pd), Roberto Paolucci (amministratore unico dell’Ase) e i consiglieri comunali Guerrino Lucentini (capogruppo), Nadia Fibraroli, Mrika Lleshaj, Vania Buffatello, Arianna Panetti.

“Il nostro Partito – spiega Lisci – vive, con spirito di servizio, in stretta connessione con la popolazione. I problemi di ciascuno sono i nostri problemi, le richieste motivate e legittime sono argomenti di cui ci facciamo carico. Assunzione di responsabilità è la missione che ci è stata affidata e che intendiamo assumerci e onorare. Per questo l’invito è di partecipare all’incontro con gli amministratori del Pd programmato per i lunedì e i mercoledì”.