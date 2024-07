Gli allievi della Scuola di Polizia hanno incontrato la Sig.ra Alma Petri

Ieri mattina, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, “Rolando lanari”, la Sig.ra Alma Petri, moglie del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, medaglia d’oro al Valor Civile, ucciso il 2 marzo 2023, nei pressi della stazione di Castelfiorentino, da due terroristi delle brigate rosse mentre era in servizio a bordo di un treno, ha incontrato gli allievi del 17° Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettori

L’incontro, tenutosi nell’ambito del percorso valoriale destinato agli allievi, ha rappresentato un importante momento formativo dedicato al ricordo del sacrificio del Sovrintendente Capo Petri alla cui memoria l’Istituto per Sovrintendenti ha intitolato, nel 2019, l’area dedicata alla formazione sulle Tecniche Operative .

La Sig.ra Petri, con una toccante testimonianza, il cui tratto umano e’ emerso nel commovente ricordo di un sentimento che, immutato ancora oggi, la lega a suo marito, ha ricordato il valore umano e professionale del Sovrintendete Capo Petri, sempre pronto ad aiutare gli altri e a svolgere con passione e dedizione il proprio servizio.

Molto profonda e’ stata la riflessione della Signora Petri su come l’essere poliziotto sia un valore che contraddistingue la vita ma anche la morte .

L’esempio e il modello del Sovrintendente Capo Petri, ha sottolineato il Direttore dell’Istituto Maria Teresa Panone, orientera’ sicuramente il percorso professionale dei giovani allievi Vice Ispettori che, nel guardare e vestire l’ uniforme della Polizia di Stato, dovranno, con rispetto, fare memoria dei colleghi che l’hanno onorata fino all’estremo sacrificio della vita.

Al termine dell’incontro gli allievi, che si sono mostrati interessati e partecipi con numerosi interventi, hanno consegnato alla Sig.ra Petri un omaggio floreale e un libro in cui vengono descritte le attivita’ svolte da tutti gli istituti di formazione della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale.