Giunta, Sisti: “Scelta fatta sulla scorta delle professionalità e delle esperienze precedenti che hanno caratterizzato e definito il percorso di ciascuno di loro”

Sette gli assessori che affiancheranno il sindaco nell’amministrazione della città: Stefano Lisci, Manuela Albertella, Danilo Chiodetti, Agnese Protasi, Giovanni Maria Angelini Paroli, Letizia Pesci e Luigina Renzi. Due incarichi a consiglieri comunali. Pinchi portavoce.

“Fin dall’inizio abbiamo intrapreso un percorso incentrato su un’idea di sviluppo sostenibile per Spoleto, un progetto attorno al quale siamo riusciti a creare una forte condivisione. I membri della giunta che vedete seduti al mio fianco sono una sintesi di questa condivisione”.

Con queste parole il sindaco Andrea Sisti ha presentato alla stampa i sette assessori che lo affiancheranno nell’amministrazione della città.

“È una giunta composta da quattro donne e tre uomini, una scelta fatta sulla scorta delle professionalità e delle esperienze precedenti che hanno caratterizzato e definito il percorso di ciascuno di loro. Lavoreremo sulla base di obiettivi chiari e misurabili, riorganizzando le direzioni dell’Ente in dipartimenti e rendendole funzionali agli assessorati.

L’indirizzo e la strategia politica sono chiari​ – ha aggiunto il sindaco – e non potranno esserci fraintendimenti: l’apertura allo sviluppo sostenibile accompagnerà il nostro programma di mandato e la formazione, sia per gli amministratori sia per il personale del Comune di Spoleto, sarà uno strumento fondamentale per attuare un vero e proprio cambiamento”.

Il sindaco Andrea Sisti ha poi annunciato che assegnerà due incarichi speciali ad altrettanti consiglieri comunali, che saranno chiamati a seguire, da una parte, l’attuazione del programma e la partecipazione e, dall’altra, la cura del territorio.

Annunciata anche l’assegnazione a Fabio Pinchi, con un atto di giunta che verrà formalizzato a breve, dell’incarico di portavoce.