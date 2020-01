Giulio Tremonti presenta il suo libro a Spoleto

“Le tre profezie. Appunti per il futuro” – Venerdì 31 gennaio, ore 17:30, Palazzo Leti Sansi



Giulio Tremonti, presidente dell’Aspen Institute Italia, sarà a Spoleto venerdì 31 gennaio alle ore 17:30 a Palazzo Leti Sansi per presentare il suo ultimo libro “Le tre profezie. Appunti per il futuro”. Partecipano, Mauro Agostini, presidente di Sviluppumbria, Roberto Conticelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, il sindaco della città di Spoleto, Umberto de Augustinis, l’assessore alla cultura, Ada Urbani. Introduce il presidente dell’Associazione Amici di Spoleto, Dario Pompili.

L’evento, patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Spoleto, è organizzato dall’Associazione Amici di Spoleto onlus.

Il libro. Tre profezie stanno insieme emergendo dal profondo della storia. La profezia di Marx: lo stregone ha evocato forze che non riesce più a controllare. La visione di Goethe: la cambiale mefistofelica, l’anima data da Faust in cambio di un mondo artificiale, come il mondo della “rete” di oggi: Digito ergo sum! E, infine, la profezia di Leopardi: la caduta di Roma, divenuta civiltà cosmopolita. La giovane talpa populista ha scavato il terreno su cui, appena caduto il muro di Berlino, è stata costruita e custodita, come in una cattedrale, l’utopia della globalizzazione. Così che oggi pare d’essere tornati indietro agli Anni 20 di Weimar, il precedente di una società stravolta, stressata, straniata. Ma non tutto è perduto, per l’Italia e per l’Europa…Questo il tema del nuovo volume dell’economista Giulio Tremonti dal titolo “Le tre profezie – Appunti per il futuro” (Solferino, 2019).

Giulio Tremonti, presidente dell’Aspen Institute Italia, è professore universitario dal 1974 ed ha insegnato nelle Facoltà di giurisprudenza delle Università di Macerata, Parma, Pavia. È avvocato patrocinante in Cassazione. È autore di varie pubblicazioni, tra cui: “Rinascimento” (2017) con V. Sgarbi; “Mundus Furiosus” (2016); “Bugie e Verità- La ragione dei popoli” (2014); “Uscita di Sicurezza” (2012); “La paura e la speranza” (2008); “Rischi fatali” (2005); “Lo Stato criminogeno” (1997); “Il fantasma della povertà” (1995). E’ stato Visiting Professor presso l’Institute of Comparative Law della Oxford University. Ha partecipato a numerosi dibattiti ed ha tenuto conferenze, in Italia ed all’estero: Oxford Union Society; Cambridge Union Society; Humboldt Universität; Chatham House; Freiburg Universität – Walter Eucken-Vorlesung; Yale University – School of Law; Herzliya Conference; Scuola Centrale del Partito comunista cinese. Dal 1984 al 1994, quando ha iniziato la sua attività politica, è stato editorialista del “Corriere della Sera”. È condirettore della “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”. È membro per la classe di Scienze Morali dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. È membro del Parlamento italiano dal 1994. E’ stato Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Vicepresidente della Camera dei Deputati.