Giuliano Rossi-Eward Evans maestri a confronto Italia-Usa

La mostra in via Salara Vecchia fino all’8 ottobre

Fino al giorno 8 ottobre sarà possibile visitare, presso il Caffè Letterario del Sansi in Via Salara Vecchia,21 Spoleto, la mostra a confronto tra il M° e professore americano Edward Evans (grande amico di Spoleto) presentato dalla gallerista Carla Mazzoni e il M° Giuliano Rossi , presente in molti Paesi nel mondo, oltre che in Italia. In questo singolare e proattivo confronto lo Spoleto Meeting art e il Menotti Art Festival stanno lavorando per concludere il 2020 al meglio e rilanciare con l’America per il 2021 ( covid permettendo). Tutti insieme, con il presidente Luca Filipponi, il direttore artistico M° Sandro Trotti, il direttore artistico SMA Paola Biadetti, il direttore artistico premio letteratura Angelo Sagnelli,il direttore musicale Tania Di Giorgio stanno lavorando per l’edizione di dicembre 2020 che sarà incentrata sui premi e mostre di arti visive, mentre per settembre 2021 ci sono già molti segnali di riapertura con Usa e Cina.