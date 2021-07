Giuliano Belloni vince il Trofeo Balsone del Lupo

Pioggia e vento non hanno scoraggiato i numerosi artisti che sono giunti a Sigillo, preso il Balsone del lupo, ristorante poco fuori il borgo montano umbro. Riscontrato un grande successo di critica e di pubblico per la prima edizione dell’evento artistico: Trofeo Balsone del Lupo a Sigillo. Sono stati 30 artisti affermati e maestri di lungo corso che hanno presentato le loro opere e hanno realizzato altrettante creazioni artistiche di pregio in estemporanea, tutte le opere sarebbero state degne di qualsiasi evento di importanza internazionale. Ottima l’accoglienza dei titolari del ristorante Balsone del Lupo con Mischianti Anna Maria e Cesarini Mirella. L’ufficio stampa diretto dal Maestro Mariolina Savino provvede a diffondere tutte gli eventi a mezzo stampa e social. Gli artisti premiati: Giuliano Belloni Otello Natalini Michele De Nicolò Joe Stafford Micaela Pascu Donatella Dalla Ragion Giuliani Mariarosa Corrado Belluomo Francesca De Nicolò Angelo Miorelli Irina Syrotyuk Adriana De Luca Violeta Stavieri Patrizia Gaggiori Mariassunta Toniacci Giudo Portalo Mariolina Savino Vitali Antonietta Passeri Cicilia Natalicchi Stefania Giulia Masciale Patrizia Regini Bosko Julia Anya Tognoloni Giordano Tognoloni Cristiano Bocci. Festeggiato inoltre il compleanno del Presidente Marco Giacchetti ignaro delle macchinazioni dei suoi artisti!

Artisti Mostra concorso: Teresa Marczic Panichi Fausto Silvana Iafolla Mariolina Savino Marco Giacchetti. Per la prima volta ha esposto con noi l’artista Maria Assunta Toniacci presentando alcune opere in mostra concorso e realizzando una bellissima opera direttamente da casa con un puntatore oculare. Una bravissima artista di talento che supera mille difficoltà per il suo amore per l’arte e per la sua forza di volontà per le difficoltà oggettive che richiedono la realizzazione delle sue opere.