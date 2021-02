“Giù le mani dalle attività sportive dilettantistiche”

Il Partito Democratico contro l’ipotesi di un canone sugli impianti comunali

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Partito Democratico di Spoleto fa propria l’apprensione delle società sportive cittadine riguardo al ventilato canone che l’amministrazione comunale vorrebbe applicare sull’utilizzo degli impianti di sua proprietà. Si parla di un corrispettivo di 5mila euro l’anno. Una cifra che le società sportive, prevalentemente a carattere amatoriale e dilettantistico, non possono assolutamente permettersi.





Sembra siano passati anni luce da quando il Comune concedeva dei contributi alle società sportive riconoscendone l’alto valore sociale, l’importanza dello sport come scuola di vita e, non da ultimi, la costante manutenzione e valorizzazione di un bene pubblico. In realtà parliamo di qualche anno fa. Poi, per motivi di bilancio, il Comune tolse il contributo ma mai si sarebbe pensato di dover assistere al mercimonio su attività di così fondamentale importanza per i nostri giovani, oggi più che mai, con la necessità di trovare motivazioni che li aiutino a crescere in quei valori fatti di lealtà e sana competizione che lo sport sa esprimere.

Il Partito Democratico, laddove si concretizzasse l’ipotesi di applicare il canone sugli impianti sportivi comunali, esprimerà una decisa e ferma opposizione nella consapevolezza che la rinuncia alla promozione delle attività sportive, da parte di molte società, può diventare una pericolosa deriva per i nostri giovani e per la loro formazione.