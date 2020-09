Galleria fotografica

(DMN) Spoleto – questa mattina, la quarta tappa Assisi-Tivoli del Giro Rosa, ovvero il Giro Ciclistico d’Italia Femminile Internazionale, ha attraversato la città del Festival.

Ventiquattro squadre composte da sei atlete ciascuna in rappresentanza di quindici nazioni per un totale di 144 concorrenti, dopo aver attraversato la frazione di Cortaccione, hanno raggiunto via Flaminia, piazza Garibaldi e sono salite verso il centro storico da via Anfiteatro, fino raggiungere viale Matteotti per tornare sulla Flaminia e proseguire verso Arrone.

Ecco alcune immagini del passaggio a Largo Melvin Jones: