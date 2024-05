Giro d’Italia a Spoleto: divieti di sosta e transito, navette gratuite, scuole chiuse

Divieti di sosta e di transito, aree di sosta e servizio navetta gratuito. In occasione della partenza da Spoleto dell’ottava tappa del Giro d’Italia in programma sabato 11 maggio, insieme alla chiusura degli Istituti secondari di II grado, sono previste una serie di disposizioni che interesseranno il centro storico della città e alcune aree limitrofe.

È stato disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione, dalle ore 15.00 del 10 alle 19.00 di sabato 11 maggio, in piazza Garibaldi, in piazza Vittoria (capolinea bus), viale Trento e Trieste (da largo Jones a via Brigata Garibaldi), via Brigata Garibaldi, via Martiri Fosse Ardeatine.

Dalle ore 6.00 alle 14.00 è invece previsto il divieto di transito e di sosta con rimozione in viale Trento e Trieste (da via Brigata Garibaldi a Largo Antonelli), via Fratelli Cervi, piazzale Antonelli (area sosta ex ferrovia Spoleto Norcia ed area camper), via XXV Aprile (tratto compreso tra ponte Unità d’Italia e via Cerquiglia), via Cerquiglia (tratto da via Marconi a via Flaminia) e piazza della Vittoria (ponte Garibaldi ed inizio via Filosofi).

Divieto di transito e di sosta con rimozione, sempre per sabato 11 maggio, anche nell’area di sosta dietro il Ponte Sanguinario (piazza della Vittoria) da mezzanotte alle 15.00 e in via dell’Anfiteatro dalle ore 5.00 alle 15.00.

Per quanto riguarda invece il percorso cittadino interessato dal passaggio del Giro d’Italia, il divieto di sosta, sempre con rimozione, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di sabato 11 maggio interesserà l’area di sosta di vicolo del Quartiere (laterale a via Anfiteatro), piazza Cairoli, largo Fratti, via Cecili, piazza Torre dell’Olio, via Pierleone, piazza Moretti, via delle scuole, piazza Collicola, via Vaita Sant’Andrea, largo Beniamino Gigli, largo Battisti, via Filitteria, via Walter Tobagi, corso Mazzini e piazza della Libertà.

Lungo il percorso del Giro d’Italia sarà vietato il transito veicolare dalle ore 10.00 alle 13.00. In questi orari non sarà possibile accedere alla parte alta del centro storico, mentre l’uscita sarà garantita attraverso via Monterone e via esterna delle mura, dove verrà invertito l’attuale senso di marcia.

Sempre dalle ore 10.00 alle 13 di sabato 11 maggio è previsto il divieto di transito sulla SS3 Flaminia, nel tratto compreso tra l’intersezione con il bivio Montefranco-Arrone, da Sud, e lo svincolo per Eggi-San Giacomo, da Nord. (saranno indicati i percorsi alternativi per raggiungere la SS3 Flaminia evitando l’area interessata dal divieto di transito).

Per sabato 11 maggio verranno predisposte due aree di sosta (piazza d’armi e piazzale adiacente l’autoparco comunale in via dei Tessili a Santo Chiodo), servite da un servizio di bus gratuito che garantirà il trasporto fino a piazza Polvani, davanti alla stazione ferroviaria. Saranno due le navette in servizio da piazza d’Armi che, dalle ore 8.00 con partenza ogni 10 minuti fino alle ore 14.50, attraverseranno viale Guglielmo Marconi per arrivare in piazza Polvani (il percorso inverso, da piazza Polvani a piazza d’Armi, sarà attivo dalle ore 8.10 sempre con partenza ogni 10 minuti). La navetta attiva da via Tessili a piazza Polvani sarà in servizio dalle ore 8.00 alle 14.30 con partenza ogni 30 minuti (per il percorso inverso, da piazza Polvani a via dei Tessili, la partenza è prevista dalle ore 8.15)