Giro d’Italia 2024: iniziano i preparativi per la tappa di Spoleto

Sabato 21 ottobre è in programma il primo sopralluogo. Il sindaco Sisti:”Dopo sedici anni il Giro d’Italia partirà nuovamente da Spoleto. Siamo già al lavoro per accogliere al meglio la carovana rosa”

Venerdì scorso è stata presentata a Trento l’edizione 2024 del 107° Giro d’Italia, che si svolgerà dal 4 al 26 maggio 2024

In occasione del Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, è stata annunciata la tappa che partirà da Spoleto l’11 maggio 2024 per arrivare in Abruzzo, a Prati di Tivo, dopo 153 km.

Sabato 21 ottobre è in programma in città il primo sopralluogo per definire l’organizzazione dell’ottava tappa.

Nello specifico verranno effettuate una serie di verifiche sia per individuare l’area del ritrovo di partenza e le relative zone di parcheggio, la location per l’allestimento dell’Open Village e il percorso che i ciclisti dovranno effettuare in città.