Giovedì unica data umbra per “Sani! Teatro tra parentesi”

Al Teatro Romano di Spoleto il

nuovo spettacolo di Marco Paolini

Evento d’eccezione giovedì 25 agosto al Teatro Romano di Spoleto. Alle 21.15 Marco Paolini proporrà, infatti, come unica data per l’Umbria, lo spettacolo “Sani! Teatro tra parentesi”.

“Sani!” corrisponde al saluto ai piedi delle Alpi, in particolare nella valle del Piave. Viene da salus e riassume, per l’autore, il senso del teatro. Vuole essere un abbraccio, un augurio, un invito ad uscire dalla solitudine in forma di ballata popolare. L’attore e regista ripercorre il proprio tragitto, dall’incontro con Carmelo Bene nel 1983 al lockdown del 2020. Biglietto (22 €) in prevendita su Ticketitalia.