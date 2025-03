Giovedì 6 marzo incontro per scoprire il Cammino di Santa Chiara e Santa Rita, da Montefalco a Cascia

È in programma per giovedì 6 marzo 2025, alle ore 18.00, al Centro diocesano di Pastorale giovanile P.za Garibaldi di Spoleto, l’incontro pubblico di presentazione di un’esperienza di cammino gratuito per giovani dai 16 ai 25 anni, promosso dal Parco Culturale Ecclesiale “Terre di pietra e d’acqua” e dall’associazione Il Filo Rosso, grazie al contributo della Fondazione Perugia.

Saranno due gli appuntamenti alla scoperta del “Cammino di Santa Chiara e Santa Rita, da Montefalco a Cascia”: il primo si svolgerà dal 1° al 3 maggio (da Montefalco a Ceselli), il secondo dal 31 maggio al 2 giugno (da Ceselli a Cascia) Oltre all’incontro pubblico in programma del prossimo giovedì pomeriggio, aperto a tutta la cittadinanza, in questi giorni l’associazione Il Filo Rosso e Terre di pietra e d’acqua stanno effettuando degli incontri di presentazione del progetto nelle scuole del territorio, proponendo il Cammino come percorso di crescita personale e come esperienza comunitaria.

Il Cammino Di Santa Chiara e Santa Rita è un percorso che attraversa i territori dei comuni di Montefalco, Campello sul Clitunno, Spoleto, Scheggino (Ceselli),Vallo di Nera, Poggiodomo (Mucciafora) e Cascia. Un tragitto che unisce la dolcezza della Valle Umbra alle asperità della Valnerina. Paesaggi differenti,ma testimoni di infinita bellezza. Il Cammino, dedicato alle due Sante Agostiniane, unisce le testimonianze e la sapienza di due donne importanti della cristianità. Le due esperienze gratuite in programma in primavera proporranno alle ragazze e ai ragazzi il tema del viaggio, inteso come “ricerca di senso”, una ricerca soggettiva che propone un percorso di trasformazione di prospettive, un modo di “sentirsi” nel mondo, di viaggiare nel senso di “andare oltre” i propri limiti e la propria comfort zone, motivo di riflessione e crescita personale in stretta connessione con la comunità e l’ambiente.

Durante il cammino, in alcune tappe, sono previsti dei momenti dedicati all’arte e aperti a tutta la comunità. Questi momenti sono pensati anche per incontrare la popolazione e per far conoscere il Cammino. I luoghi per questi incontri saranno Castel Ritaldi, dove Beatrice Beltrani, attrice e pellegrina, presenta la sua opera “E ultreia esuseia” – racconto teatrale sulla strada di Santiago de Compostela; Scheggino dove ci sarà un concerto dei i Cantori di Cannara e Cascia/Roccaporena dove il pianista compositore Egidio Flamini proporrà un concerto dedicato a Santa Rita.