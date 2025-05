Giovedì 22 maggio ‘Tutti intorno alla Casa di Buddy’. Evento all’Istituto Alberghiero

Giovedì 22 maggio all’Istituto Alberghiero G. De Carolis in via San Paolo n.1, alle ore 20.00 si terrà una iniziativa in favore del Canile comunale Andrea Arcangeli Conti e Tamara Brunini ‘La Casa di Buddy’.

All’evento parteciperanno i diversi soggetti (Pubblica Amministrazione, società civile, imprenditori, sanità veterinaria ed associazioni di volontariato) che operano nel territorio comunale e che hanno a cuore ‘La Casa di Buddy’.

Sarà una occasione per conoscere la realtà del Canile comunale di Spoleto e l’impegno gestionale ed economico che rappresenta per la collettività.

L’incontro sarà utile per raccogliere idee, costruire nuovi progetti e collaborazioni per aumentare il numero delle adozioni e diminuire il numero degli ingressi.

I partecipanti potranno gustare, al costo di € 30,00 a persona, una cena a base di pesce che propone nel menu un mash-up di prodotti locali e sapori etnici, per una cucina creativa che va oltre le ricette tradizionali.

Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo federica.andreini@comune.spoleto.pg.it oppure telefonare al numero 3351646004 entro non oltre il 18 maggio.

‘I canili comunali svolgono un ruolo cruciale nella gestione e nel benessere degli animali abbandonati o randagi – ha dichiarato l’assessora Agnese Protasi – Le iniziative in favore di queste strutture sono fondamentali non solo per migliorare la qualità della vita degli ospiti, ma anche per sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto e della cura degli animali stessi. Sostenere queste attività, attraverso partecipazione diretta, le donazioni o semplicemente partecipando agli eventi, può fare una grande differenza, che, diffondendo consapevolezza e promuovendo valori di rispetto e cura, rafforza anche il tessuto sociale della comunità’.