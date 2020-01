Giovani calciatori di Spoleto e Ducato convocati in Rappresentativa Regionale U19

Soddisfazioni per le due società cittadine impegnate nel campionato di Eccellenza

(DMN) – il tecnico della Rappresentativa Rehionale U19 Massimo Roscini, ha convocato per martedì 28 gennaio, alle ore 15:00, presso l’impianto sportivo sintetico Federale di Prepo a Perugia, per una seduta di allenamento, sei calciatori delle due squadre spoletine impegnate nel campionato di Eccellenza.

Per quanto riguarda lo Spoleto Calcio, sono stati convocati Brace Ledion, Labonia Francesco (foto in evidenza) e Menegat Daniele mentre per la Ducato Spoleto Carsetti Giacomo, Skana Ermal (foto sotto) e Emili Gabriele.