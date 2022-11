Giovane trovato morto in via Cerquiglia: ipotesi caduta accidentale dalla finestra

Si attende l’autopsia

Nella mattinata odierna – si legge in una nota stampa della Questura – il personale della locale Compagnia Guardia di Finanza ha rinvenuto, in via Cerquiglia, sulla rampa di accesso adiacente all’immobile nel quale insistono i loro Uffici, il corpo senza vita di un giovane ospite di una struttura riabilitativa psichiatrica ubicata a breve distanza.



Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuto, su disposizione del PM titolare delle indagini, personale del locale Commissariato di Polizia.







Allo stato gli accertamenti esperiti – prosegue la nota – fanno ritenere che la morte dell’uomo sia dovuta ad una accidentale caduta dalla finestra della camera della struttura che lo accoglieva.



Sono tuttora in corso indagini – conclude la nota – da parte del personale della Polizia di Stato al fine di ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti e a tal fine verrà disposta l’autopsia sulla salma.