Giovane denunciato per omissione di soccorso dopo un incidente stradale

Controllo straordinario del territorio effettuato dai Carabinieri di Spoleto: il bilancio

Nelle trascorse ore- si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – i militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nel comune di Spoleto finalizzato in generale alla prevenzione dei reati.

Le pattuglie dell’Arma disposte sul territorio hanno impresso un’azione preventiva su tutto il comune di Spoleto, monitorando le contrade più periferiche, agevolando una massiccia presenza di autovetture nel centro abitato e controllando le aree periferiche del Comune di Spoleto.

Gli esiti e i risultati raggiunti dagli equipaggi impiegati sono stati:

 191 le persone controllate e identificate con rispettivi documenti di riconoscimento;

 160 i veicoli controllati unitamente alle carte di circolazione;

 32 persone controllate in relazione al “Green Pass” presso esercizio commerciali;

 11 esercizi commerciali controllati con particolare attenzione al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione epidemiologica;

 16 contravvenzioni legate al codice della strada (mancato uso delle cinture di sicurezza, mancato uso del dispositivo viva voce per cellulari, velocità, guida senza patente al seguito, mancanza revisione veicoli, mancata copertura assicurativa).

Si procedeva altresì:

• denuncia in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria di un soggetto alla guida di autoveicolo in stato d’ebbrezza e di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti al quale veniva sequestrata l’autovettura, ritirati i documenti di guida e circolazione del veicolo in relazione anche al tasso alcolemico riscontrato;

• denuncia in stato di libertà di un giovane per aver omesso di prestare assistenza alla persona ferita a seguito di incidente stradale; il presunto reo veniva rintracciato presso la propria abitazione mentre l’autovettura, ancora con tracce di vernice riconducibili all’altro veicolo coinvolto, veniva rinvenuta all’interno del garage.

La Compagnia Carabinieri di Spoleto sta effettuando servizi di tale natura con frequenza costante per fornire una corretta risposta alle esigenze del cittadino sia in termini di prevenzione dei reati quanto volti ad infrenare il fenomeno dello spaccio di droga e della guida in stato d’ebbrezza soprattutto nel “mondo dei giovani”.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota – si presumono innocenti.