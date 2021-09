Giorno memorabile per Carapace Mac Art!

Di Lia Novisa

Il Movimento Artistico Culturale Carapace Mac Art, festeggia con gli amici artisti, l’arrivo degli attestati di vittoria e di partecipazione all’estemporanea Dante 700 che si è svolta a Villa Fidelia il 13 agosto 2021.

Ecco il saluto sui social del Direttore Artistico Mariolina Savino:

Buongiorno cari amici artisti, sono emozionatissima!!!

A Voi gli attestati firmati da:

Alviero Martini

Ministero della Cultura Italiano

Associazione La Casa degli Artisti

Francesco Minelli

Carla Medici

Carapace Mac Art

ESTEMPORANEA 13 agosto 2021

DANTE 700

Villa Fidelia

Spello





consegnati via wattshapp a:

Michele De Nicolò

Donatella Dalla Ragione

Otello Natalini

MariaAssunta Toniacci

Marta Betti

Direttore Artistico

Mariolina Altamura Savino

carapacemacart@gmail.com

redazionesavino@gmail.com

In un periodo terribile come quello che stiamo vivendo, creare eventi brillanti di colori ed emozioni è un toccasana.

La gioia più grande è stata quella di premiare una persona speciale, Maria Assunta Toniacci, fra gli altri, per la sua abilità di dipingere tramite la tecnologia avanzata di un puntatore oculare.

Tutti gli artisti hanno ricevuto l’attestato e si conclude così una meravigliosa esperienza artistica di un giorno d’estate con un caldo torrido ma pieno di felicità.