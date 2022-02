Giorno della Memoria, videoconferenza con Enzo Fiano

Figlio di Nedo Fiano sopravvissuto ad Auschwitz, autore del libro “Charleston. Storia di una grande famiglia travolta dalla Shoah”. Martedì 15 febbraio alle ore 10.30 nel canale YouTube del Comune di Spoleto

In occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare le vittime dell’Olocausto nell’anniversario della liberazione di Auschwitz, il Comune di Spoleto ha organizzato due iniziative dedicate alla Shoah.

Ultimi giorni per l’iniziativa ‘Esposizione: la letteratura sulla Shoah’, il percorso bibliografico tra classici e novità editoriali disponibile a palazzo Mauri fino a martedì 15 febbraio secondo gli orari di apertura della biblioteca (lunedì 15-19; martedì e giovedì 9-13 e 15-19; mercoledì e venerdì 9-13).

Sempre martedì 15 febbraio è in programma il secondo appuntamento organizzato dal Comune di Spoleto in occasione del Giorno della Memoria. L’incontro, che verrà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube dell’Ente (https://bit.ly/3uQ9zHI) e coinvolgerà anche gli studenti delle scuole superiori, sarà con il dott. Enzo Fiano, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz, dirigente e consulente per l’industria musicale, presidente del Conservatorio “G. Verdi” di Como, autore del libro “Charleston. Storia di una grande famiglia travolta dalla Shoah”.